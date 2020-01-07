أعلنت إدارة فريق شبيبة القبائل عبر صفحتها في الفايسبوك عن إستقدامها اللاعب السابق للنادي الإفريقي التونسي أسامة دراجي . اللاعب الجديد للشبيبة يبلغ من العمر 33 سنة يلعب في منصب وسط ميدان هجومي .



المصدر نفسه لم يعلن عن مدة العقد الذي يربط اللاعب بفريقه الجديد. هذا الإستقدام من شأنه أن يثير تساؤلات أخرى وسط أنصار الشبيبة لاسيما بالنظر لسن اللاعب المستقدم علما أن ذالك لا يتناسب مع الإستراتيجية المعلنة من قبل شريف ملال رئيس النادي العام الماضي و الذي تحدث عن سياسة تكوين اللاعبين الشبان و ترقية العناصر الشابة و هذا الامر لم يترجم في أرض الواقع خلال الموسم الكروي الحالي 2019-2020.