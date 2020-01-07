فاز اللاعب السنغالي ساديو ماني بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019 خلال الحفل ال28 لجوائز الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف), التي جرت سهرة اليوم الثلاثاء بالغردقة المصرية.



و تقدم ماني (27عام) مهاجم ليفربول الإنجليزي على زميله المصري محمد صلاح و رياض محرز قائد المنتخب الوطني الجزائري ولاعب مانشستر سيتي الانجليزي و أحد أهم مهندسي تتويج محاربي الصحراء بكاس افريقيا للامم .



و هذه اول مرة يفوز ساديو ماني بالكرة الذهبية الافريقية. وكان آخر لاعب سينغالي توج بهذه الجائزة الحاج ديوف عام 2002 .