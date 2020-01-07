فاز اللاعب السنغالي ساديو ماني بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 خلال الحفل الـ 28 لجوائز الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، التي جرت سهرة اليوم الثلاثاء بالغردقة المصرية.



وتقدم ماني (27عاما) مهاجم ليفربول الإنجليزي على زميله المصري محمد صلاح ورياض محرز قائد المنتخب الوطني الجزائري ولاعب مانشستر سيتي الإنجليزي وأحد أهم مهندسي تتويج محاربي الصحراء بكأس إفريقيا للأمم .



و هذه أول مرة يفوز ساديو ماني بالكرة الذهبية الإفريقية. وكان آخر لاعب سينغالي توج بهذه الجائزة الحاج ديوف عام 2002 .