تغلب فريق مانشستر سيتي على جاره اليونايتد (3-1) في "الديربي" الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، وذلك في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وسجل ثلاثية السيتي كل من البرتغالي برناردو سيلفا (د. 17)، والجزائري رياض محرز(د. 33)، وأندرياس بيريرا (د.39 خطأ في مرماه).

بينما سجل المهاجم ماركوس راشفورد هدف "الشياطين الحمر" اليتيم في الدقيقة 70 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "أولد ترافورد".

ووضع مانشستر سيتي قدما له في نهائي المسابقة، خاصة وأن لقاء الإياب سيقام على أرضه وبين جماهيره يوم الأربعاء 29 جانفي الجاري، على ملعب "الاتحاد".