* أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأربعاء أنها ستستدعي السفير الإيراني في بغداد للاحتجاج على الضربات الصاروخية التي شنتها بلاده واستهدفت قواعد عسكرية عراقية تتواجد فيها قوات أمريكية.

* ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيانا من البيت الأبيض للحديث عن الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية في العراق.

وقال ترامب إن الصواريخ التي استخدمتها إيران في ضرب قواعدنا دفعت ثمنها الإدارة الأمريكية السابقة (باراك أوباما).

وتابع الرئيس الأمريكي: "تدمير داعش الذي هو عدو طبيعي لإيران يصب في مصلحتها ويجب أن نعمل سوية على هذا الأمر وغيرها من الأمور المشتركة".

وتعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مجددا بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الأربعاء، "ما دمت رئيسا للولايات المتحدة لن تمتلك إيران السلاح النووي".

وأكد الرئيس الأمريكي عدم سقوط أي ضحايا أمريكيين أو عراقيين، في الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق فجر اليوم، واقتصار الأضرار على الماديات.

وأضاف "يبدو أن إيران تنسحب وتتلكأ في ردها وهذا في مصلحة الجميع، وسأطلب من الناتو (حلف شمال الأطلسي) أن يشارك بنشاط أكبر في المهام في الشرق الأوسط".

* أ.ف.ب: ترامب يلقي كلمة بشأن إيران عند الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش و17:00 بتوقيت الجزائر.

* الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحذر من أن "طبول الحرب" تدق في المنطقة على خلفية التصعيد الحاد بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن تركيا تجري اتصالات دبلوماسية مكثفة للتهدئة.

* أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الضربة الصاروخية الإيرانية لأهداف أمريكية في العراق، دليل على تفاقم التصعيد الذي حذرت منه روسيا مرارا.

* قال سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث، إن "العراق لا يستحق أن يسقط ضحية لحروب الآخرين"، داعيا إلى التهدئة وضبط النفس.

* الرئاسة العراقية، تستنكر، القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف مواقع عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق.

* رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تشدد على ضرورة وقف الممارسات الاستفزازية تجاه إيران.

* نفى مصدر لـروسيا اليوم، تعرض موكب السفارة الإيرانية في بغداد لهجوم، موضحا أن الذي حصل حادث سير عرضي، وأنه لم تسجل أي إصابات تذكر.

* أفادت وكالة "رويترز"، إن الجهة المشغلة للناقلات الحكومية السعودية تعلق المرور عبر مضيق هرمز.

* وكالة الأنباء الكويتية، حذفت خبرا عن وزير الدفاع وتصريحه، بأن قائد القوات الأمريكية، أبلغه بانسحاب القوات من معسكر عريفجان خلال 3 أيام.

*نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزير الدفاع الكويتي قوله، إنه تلقى خطابا رسميا من قائد معسكر عريفجان يعلن سحب كل القوات الأمريكية خلال 3 أيام.

وأضاف وزير الدفاع الكويتي، إن قرار الانسحاب كان مفاجئا، ونحن على تواصل مع وزارة الدفاع الأمريكية.

* نقلا عن روسيا اليوم، أن ثمة أنباء عن بدء القوات الأمريكية إخلاء حقل العمر النفطي، ومعمل كونيكو للغاز في ريف دير الزور، وتفيد الأنباء، بأن هذه القوات ستتوجه إلى قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

* دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إلى ضبط النفس وتغليب لغة العقل والتقيد بالمواثيق الدولية واحترام العراق.

وقال عبد المهدي في بيان إنه تلقى رسالة شفوية من إيران بعد منتصف الليل تقول إن الرد على قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بدأ أو سيبدأ بعد قليل.

* أعلن قائد في الحشد الشعبي، أن الرد الأولي الإيراني على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني حصل، والآن حان وقت الرد العراقي.

وأكد الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" بالعراق، قيس الخزعلي، في تغريدة بـ "تويتر"، أن الرد العراقي على مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس لن يقل عن الرد الإيراني عن مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

* أفادت وكالة أنباء الحرس الثوري الإيراني، بأن "حزب الله" اللبناني ينقل معدات عسكرية نحو الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

* أظهرت صور التقطت غربي العراق أجزاء من الصواريخ الإيرانية التي سقطت الليلة الماضية غربي البلاد، والتي كانت موجهة ضد القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة "عين الأسد".

المصدر: روسيا اليوم

* كشفت الحكومة الإيرانية، عن احتمال استهداف قواتها القواعد الأمريكية في دول الجوار، بما في ذلك القواعد الكائنة في السعودية والإمارات، وليس هذه الدول بعينها.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، ردا على سؤال حول احتمال استهداف دبي، والرياض، بعد ساعات من قصف الحرس الثوري للقواعد الأمريكية في العراق: "لن نستهدف دول الجوار بذاتها، بل سنستهدف القواعد الأمريكية في هذه الدول فقط".

* خرج العديد من الإيرانيين للاحتفال بالضربات التي وجهها الحرس الثوري لقواعد أمريكية في العراق.

* قال قائد الجمهورية الاسلامية الإيرانية، علي خمينائي، بخصوص الضربات التي وجهها الجيش الإيراني لقواعد أمريكية في العراق، "لقد ضربناهم للوجه، أمريكا قطعت ذراعنا سليماني ونحن سنقطع رجلهم في الشرق الأوسط". وأضاف "تواجد الأمريكيين في المنطقة مصدر كل المشاكل لذا يجب أن يرحلوا". كما أعلن عن تمسكه بالبرنامج النووي الإيراني والتخلي عنه يعني منح السيطرة المطلقة للأمريكيين.

* قال الجيش العراقي أنه تم تسجيل 22 صاروخا إيرانيا على الأراضي العراقية، 17 على قاعدة عين الأسد وخمسة على قاعدة أربيل، ولم يتم تسجيل أي ضحية في صفوف الجيش العراقي.

* في انتظار افتتاح الأسواق الأوروبية والأمريكية، عرفت أسعار النفط استقرارا رغم تسارع الأحداث في منطقة الشرق الأوسط عقب الرد الإيراني على مقتل قاسم سليماني.

فبعد أن شهدت الأسواق الأسيوية خسائر فادحة استقرت الأوضاع عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشار أن القصف لم يخلف خسائر تذكر، فظل سعر البترول مستقرا في حدود 69 دولارا.

* قال ليندسي غراهام، السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري، أن ما قامت به إيران يعد إعلان حرب، وأضاف في تصريح لقناة "فوكس نيوز" "الرئيس ترامب لديه كل الصلاحيات للرد عليه".

* حذر حسام الدين أشنا، مستشار الرئيس الإيراني حسان روحاني، أن أي رد على القصف الإيراني لمواقع أمريكية في العراق سيؤدي إلى حرب مفتوحة في الشرق الأوسط.

* التلفزيون الإيراني يقول أن مصدرا في الحرس الثوري الإيراني تحدث عن سقوط 80 جنديا أمريكيا إثر القصف الذي استهدف قاعدتين أمريكتين في العراق.

*أطلقت إيران 12 صاروخا على قاعدتي عين الأسد غرب العراق وأربيل. فيما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عبر تغريدة أن "كل شيء على ما يرام".

ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء فجر اليوم الأربعاء أن الحرس الثوري الإيراني أطلق الصواريخ الباليستية على قاعدتي عين الأسد وأربيل.

وذكرت الوكالة أن القصف الصاروخي جاء ردا على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في بغداد فجر الجمعة الماضية. ولم ترد تقارير بعد عن حدوث خسائر جراء القصف الصاروخي.

كما ذكر البيت الأبيض في بيان أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقارير عن هجمات على منشآت أمريكية في العراق. وأضاف أن ترامب يتابع الوضع عن كثب مع فريقه للأمن القومي في البيت الأبيض. هذا الأخير سارع بعدها للتعليق عبر تغريدة في تويتر قائلا "كل شيء على ما يرام نملك أحسن الجنود المجهزين بأحسن التجهيزات".