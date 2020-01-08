* خرج العديد من الايرانيين للاحتفال بالضربات التي وجهها الحرس الثوري لقواعد أمريكية في العراق.

* قال قائد الجمهورية الاسلامية الايرانية، علي خمينائي، بخصوص الضربات التي وجهها الجيش الايراني لقواعد أمريكية في العراق، "لقد ضربناهم للوجه". وأضاف "تواجد الأمريكيين في المنطقة مصدر كل المشاكل لذا يجب أن يرحلوا". كما أعلن عن تمسكه بالبرنامج النووي الايراني والتخلي عنه يعني منح السيطرة المطلقة للأمريكيين.

* قال الجيش العراقي أنه تم تسجيل 22 صاروخا إيرانيا على الأراضي العراقية، 17 على قاعدة عين الأسد وخمسة على قاعدة أربيل، ولم يتم تسجيل أي ضحية في صفوف الجيش العراقي.

* في انتظار افتتاح الأسواق الأوروبية والأمريكية، عرفت اسعار النفط استقرارا رغم تسارع الأحداث في منطقة الشرق الأوسط عقب الرد الإيراني على مقتل قاسم سليماني.

فبعد أن شهدت الأسواق الأسيوية خسائر فادحة استقرت الأوضاع عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشار أن القصف لم يخلف خسائر تذكر، فظل سعر البترول مستقرا في حدود 69 دولارا.

* قال ليندسي غراهام، السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري، أن ما قامت به إيران يعد إعلان حرب، وأضاف في تصريح لقناة "فوكس نيوز" "الرئيس ترامب لديه كل الصلاحيات للرد عليه".

* حذر حسام الدين أشنا، مستشار الرئيس الإيراني حسان روحاني، أن أي رد على القصف الإيراني لمواقع أمريكية في العراق سيؤدي إلى حرب مفتوحة في الشرق الأوسط.

* التلفزيون الإيراني يقول أن مصدرا في الحرس الثوري الإيراني تحدث عن سقوط 80 جنديا أمريكيا إثر القصف الذي استهدف قاعدتين أمريكتين في العراق.

*أطلقت إيران 12 صاروخا على قاعدتي عين الأسد غرب العراق وأربيل. فيما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عبر تغريدة أن "كل شيء على ما يرام".

ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء فجر اليوم الأربعاء أن الحرس الثوري الإيراني أطلق الصواريخ الباليستية على قاعدتي عين الأسد وأربيل.

وذكرت الوكالة أن القصف الصاروخي جاء ردا على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في بغداد فجر الجمعة الماضية. ولم ترد تقارير بعد عن حدوث خسائر جراء القصف الصاروخي.

كما ذكر البيت الأبيض في بيان أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقارير عن هجمات على منشآت أمريكية في العراق. وأضاف أن ترامب يتابع الوضع عن كثب مع فريقه للأمن القومي في البيت الأبيض. هذا الأخير سارع بعدها للتعليق عبر تغريدة في تويتر قائلا "كل شيء على ما يرام نملك أحسن الجنود المجهزين بأحسن التجهيزات".