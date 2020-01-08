* في انتظار افتتاح الأسواق الأوروبية والأمريكية، عرفت اسعار النفط استقرار رغم تسارع الأحداث في منطقة الشرق الأوسط عقب الرد الايراني على مقتل قاسم سليماني.

فبعد أن شهدت الأسواق الأسيوية خسائر فادحة استقرت الأوضاع عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشار أنه القصف لم يخلف خسائر تذكر، فظل سعر البترول مستقرا في حدود 69 دولارا.

* قال ليندسي غراهام، السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري، أن ما قامت به ايران يعد اعلان حرب، وأضاف في تصريح لقناة "فوكس نيوز" "الرئيس ترامب لديه كل الصلاحيات للرد عليه".

* حذر حسام الدين أشنا، مستشار الرئيس الايراني حسان روحاني، أن أي رد على القصف الايراني لمواقع أمريكية في العراق سيؤدي الى حرب مفتوحة في الشرق الأوسط.

* التلفزيون الايراني يقول أن مصدرا في الحرس الثوري الايراني تحدث عن سقوط 80 جنديا أمريكيا اثر القصف الذي استهدف قاعدتين أمريكتين في العراق.

*أطلقت ايران 12 صاروخا على قاعدتي عين الأسد غرب العراق وأربيل. فيما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عبر تغريدة أن "كل شيء على ما يرام".

ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء فجر اليوم الأربعاء أن الحرس الثوري الإيراني أطلق الصواريخ الباليستية على قاعدتي عين الأسد وأربيل.

وذكرت الوكالة أن القصف الصاروخي جاء ردا على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في بغداد فجر الجمعة الماضية. ولم ترد تقارير بعد عن حدوث خسائر جراء القصف الصاروخي.

كما ذكر البيت الأبيض في بيان أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقارير عن هجمات على منشآت أمريكية في العراق. وأضاف أن ترامب يتابع الوضع عن كثب مع فريقه للأمن القومي في البيت الأبيض. هذا الأخير سارع بعدها للتعليق عبر تغريدة في تويتر قائلا "كل شيء على ما يرام نملك أحسن الجنود المجهزين بأحسن التجهيزات".