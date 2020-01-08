سقطت، اليوم الأربعاء، طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بيونغ 737" تقل 180 راكبا بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني في العاصمة الإيرانية طهران.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام الإيرانية، من بينها وكالة أنباء "فارس"، التي أوضحت نقلًا عن مصادر، أن سقوط الطائرة جاء لأسباب فنية،

ووفق المصدر أكد، علي كاشاني، مدير العلاقات العامة بشركة مدينة مطار الامام الخميني الدولي، بأن "الطائرة المنكوبة من طراز بوينغ وسقطت بعد إقلاعها من مطار الامام متجهة إلى العاصمة كييف".

وأشار الى أن الطائرة سقطت في منطقة "برند" القريبة من المطار، جنوب غربي طهران، متوقعا أن يكون خللا فينا وراء سقوطها.

من جهته أكد المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، أن "الطائرة الأوكرانية تقل 170 راكبا، وأنها من طراز بوينغ 737، وسقطت بعد دقائق من اقلاعها من مطار الخمييني".

بدوره أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن الطائرة كانت تقل على متنها 180 راكبًا، وأن سقوطها يرجع لأسباب فنية.