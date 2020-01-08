دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الأئمة وكافة المواطنين لإقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت المقبل عبر كافة مساجد الوطن.

وأوضحت الوزارة في تعليمة موجهة إلى مديرياتها الولائية أن إقامة صلاة الاستسقاء ستكون يوم السبت المقبل الموافق لـ11 جانفي على الساعة العاشرة (10:00) صباحا بجميع المساجد.

وأهابت الوزارة بالأئمة أن يغتنموا أوقات الدروس والصلوات للتذكير بمعاني وأحكام وآداب صلاة الاستسقاء، ملحة على دعوة الناس إلى التوبة والاستغفار والصيام قبل صلاة الاستسقاء والتصدق على الفقراء والمساكين، تحقيقا لمعاني الرحمة والتكافل الاجتماعي.