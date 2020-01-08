قدم الدولي رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، التهنئة للسنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، الذي توج أمس الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019.

وكتب محرز عبر حسابه في موقع "تويتر": "تهانينا لساديو على جائزته المستحقة".



واعتذر محرز عن عدم حضوره حفل تتويج ماني قائلا: "آسف لعدم تمكني من الحضور، ولكن كان علي البدء في تسجيل الأهداف من أجل النسخة المقبلة للجائزة (أفضل لاعب إفريقي) في 2020"، في إشارة إلى الهدف الذي سجله خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد (3-1) في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، التي تزامن موعد إقامتها مع حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي استضافته مدينة الغردقة المصرية.

واختتم محرز تغريدته بعبارة: "أراك (ماني) العام المقبل إن شاء الله".

يذكر أن ماني حصد جائزة أفضل لاعب في إفريقيا (الكرة الذهبية الإفريقية) للمرة الأولى في مسيرته، بينما جاء المصري محمد صلاح، المتوج بالجائزة خلال العامين الماضيين، في المركز الثاني، وحل محرز، والذي سبق له نيل الجائزة في العام 2016، في المركز الثالث.