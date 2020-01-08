جرى حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مساء أمس الثلاثاء بمدينة الغردقة المصرية، واختتم بفوز الدولي السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019.

وفي ما يلي قائمة الفائزين بجوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 2019:

- جائزة أفضل لاعب في إفريقيا "الكرة الذهبية الإفريقية":

السنغالي ساديو ماني

- جائزة أفضل لاعبة في إفريقيا لعام 2019:

النيجيرية أسيسات أوشوالا

- جائزة أفضل رئيس نادي إفريقي

مويسي كاتومبي - رئيس نادي مازيمبي الكونغولي

- جائزة أفضل اتحاد وطني إفريقي:

الاتحاد المصري لكرة القدم

- أفضل مدرب لمنتخبات الرجال في إفريقيا:

جمال بلماضي - مدرب منتخب الجزائر

أفضل مدرب للسيدات لعام 2019:

ديزيريه إليس - مدربة منتخب جنوب إفريقيا للسيدات

- التشكيلة المثالية لمنتخب إفريقيا 2019:

أندري أونانا، سيرجي أورييه، جويل ماتيب، خاليدو كوليبالي، أشرف حكيمي، أدريس أجاي، رياض محرز، حكيم زياش، محمد صلاح، بيير إميريك-أوباميانغ، ساديو ماني

- جائزة الطوغو الخاصة:

كودجوفي أوبيلالي الذي يعد مثالا يحتذى في تحدي العقبات وإثبات العقلية المتميزة

هدف العام 2019:

الجزائري رياض محرز

- المنتخب الأفضل في إفريقيا لعام 2019:

منتخب الجزائر المتوج بكأس أمم إفريقيا "مصر 2019"

- المنتخب الأفضل للسيدات في إفريقيا 2019:

منتخب الكاميرون

- جائزة أفضل لاعب صاعد في القارة السمراء:

المغربي أشرف حكيمي

- أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية:

الجزائري يوسف بلايلي.