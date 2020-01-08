أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، أن هيئته لا تفكر إطلاقا في سحب تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2021 من الكاميرون مشيرا إلي أن كل ما تردد هو "مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة"

وكانت أنباء ترددت حول إمكانية سحب تنظيم البطولة من الكاميرون ونقلها إلى دولة أخرى قد تكون الغابون أو الجزائر .

وأوضح رئيس "الكاف"، في لقاء صحفي بمدينة الغردقة المصرية عقب حفل تسليم جوائز الأفضل في قارة إفريقيا "إن ما يتردد حول سحب تنظيم البطولة مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة".

وأضاف "الكاميرون لا تواجه أزمة ملاعب ولكنها تواجه مشكلة بخصوص الفنادق وسيتم حلها في أقرب وقت".

وأشار أحمد أحمد، إلى أنه لن يكون هناك تضارب بين المسابقات القارية والدولية بعد تعديل مواعيد تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بما يتناسب مع تصفيات مونديال

2022، وسيتم إعلان المواعيد النهائية في ماي المقبل.

وقال الملغاشي إن اختيار السنغالي "ساديو ماني" للفوز بلقب أفضل لاعب إفريقي إلى جانب باقي الفائزين أمر يرجع للجنة الفنية للاتحاد الإفريقي وهو ما يجب احترامه مشيرا إلى أن من فازوا بالجوائز هم الأفضل ويستحقون التهنئة مضيفا "لدينا شفافية كبيرة .. يجب أن تستمر الكرة الإفريقية بهذا القدر من الشفافية واستكمال مسيرة التطوير في الكرة الإفريقية".

وعن تهديد نادي الزمالك بالانسحاب من السوبر الإفريقي أمام الترجي الرياضي التونسي بسبب إقامته في قطر، أكد أحمد أحمد أنه "لم يتلق إلى الآن أي مراسلة من جانب الزمالك بهذا الشأن" موضحًا أن "الترجي أكد مشاركته ولم يعترض الزمالك والفريق الذي ينسحب سيتم تطبيق اللوائح التأديبية ضده".

وتقضي اللوائح باستبعاد الفريق الذي ينسحب من بطولة كأس السوبر الإفريقي من البطولات القارية لمدة 3 أعوام.

وكان رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور شدد على أن فريقه "لن يخوض مسابقة كأس السوبر الإفريقية لكرة القدم في قطر".

وجدد منصور رفضه إقامة المباراة في الدوحة بالرغم من توقيع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على عقد إقامة البطولة في الدوحة لمدة 3 أعوام مقبلة .

وكان الاتحاد الإفريقي للعبة حدد يوم 14 فيفري المقبل كموعد لمباراة السوبر الإفريقي بين الترجي الرياضي التونسي (حامل لقب رابطة أبطال إفريقيا) والزمالك المصري (حامل لقب كأس الكونفدرالية) في قطر.

وأوضح منصور في لقاء صحفي، أمس الثلاثاء، أن الاتحاد الإفريقي أرسل خطابا رسميا للنادي لتأكيد موعد إقامة مباراة السوبر الإفريقي في قطر مشيرا إلى أن "الزمالك متمسك بموقفه.. ولن يخوض اللقاء في قطر مهما كانت التبعات "