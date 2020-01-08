سيتم توقيف حركة المترو مؤقتا صباح يوم الجمعة من الساعة الخامسة إلى السابعة صباحا بين محطتي حي البدر و الحراش وسط، في حين أن الخدمة ستبقى في مواقيتها المعتادة في باقي المحطات، وهذا بسبب أعمال صيانة ستجرى على مستوى هذا الجزء من خط المترو ليلة الخميس إلى الجمعة، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان مؤسسة مترو الجزائر واراتيبي الجزائر.

وأشار ذات البيان، إلى أنه سيتم وضع تحت تصرف المسافرين حافلات ايتوزا خلال هذا التوقف بين محطتي حي البدر والحراش وسط، والتي ستخدم المحطات على طول الخط في الاتجاهين.

وسيتم إعلام وتوجيه المسافرين من خلال حملة إعلامية تتضمن ملصقات إعلامية في جميع محطات الخط وتفعيل الإعلانات الصوتية للتنبيه عن الانقطاع وتعيين أعوان استقبال خلال فترة الانقطاع للإعلام ومرافقة و توجيه المسافرين، يضيف البيان.