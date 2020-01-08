استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، الأستاذ الجامعي وعضو في لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة أحمد لعرابة الذي كلفه برئاسة لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول تعديل الدستور.



وجرى الاستقبال بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين عيادي والوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد.

وستقوم لجنة الخبراء برفع مقترحاتها حول تعديل الدستور إلى رئيس الجمهورية.