تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن دائرة سيدي امحمد بن علي بولاية غليزان، من توقيف خمسة أشخاص مشتبه فيهم بتهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية والحيازة والشراء قصد البيع لمؤثرات عقلية بطريقة غير شرعية.

القضية الأولى عالجتها مصالح أمن الدائرة، وجاءت على إثر معلومات وردت إلى المصلحة، مفادها قيام شخصين بتنظيم رحلات هجرة غير شرعية، أين تم إعداد خطة عمل محكمة أسفرت عن توقيفهما وبعد التنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم تفتيش مسكنيهما أين تم حجز معدات إبحار سري تمثلت في أربع صدريات إنقاذ، كاشف ليلي، سينيال، بوصلة تحديد الاتجاه، ملابس الغطس، زوج حذاء الغطس وكمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 505 أقراص من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدر بـ32 مليون يعد من عائدات ترويج المؤثرات العقلية.

أما القضية الثانية، عالجتها مصالح الأمن الحضري الخارجي بمديونة، أين تم توقيف ثلاثة أشخاص لتورطهم في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من دائرة الاختصاص، أسفرت العملية عن حجز محرك، بالإضافة إلى 10 دلاء معبأة بالبنزين قدرت بـ 280 لتر تم انجاز ملف إجراء قضائي في حق المشتبه فيهم وتقديمهم أمام العدالة.