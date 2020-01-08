سوناطراك توقع عقودا لإنجاز محطة تكرير بحاسي مسعود

مال و أعمال
8 يناير 2020 () - واج/س.أ
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وقع مجمع سوناطراك اليوم الأربعاء عقدا مع  "تيكنيكاس رونيداس" (إسبانيا) و "سامسونغ للهندسة" (كوريا الجنوبية) لإنجاز محطة لتكرير النفط على مستوى حوض الحمراء بحاسي مسعود.

و يتمحور هذا العقد، الذي تبلغ قيمته 440 مليار دج حوالي 3.7 مليار دولار حول إنجاز محطة لتكرير النفط الخام بتصفية عميقة بطاقة 5 مليون طن سنويا.

و تم التوصل إلى هذا الاتفاق عقب مناقصة أطلقها مجمع سوناطراك في 2017.

و من أصل 18 مؤسسة سحبت دفتر الشروط المرتبط بهذه المناقصة، تقدمت سبع 7 شركات بعروض و تم الاحتفاظ بـأربعة منها في ماي 2018  قبل أن ترسو المناقصة  على مجموعة تيكنيكاس رونيداس-سامسونغ، حسب نفس المصدر.

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