وقع مجمع سوناطراك اليوم الأربعاء عقدا مع "تيكنيكاس رونيداس" (إسبانيا) و "سامسونغ للهندسة" (كوريا الجنوبية) لإنجاز محطة لتكرير النفط على مستوى حوض الحمراء بحاسي مسعود.

و يتمحور هذا العقد، الذي تبلغ قيمته 440 مليار دج حوالي 3.7 مليار دولار حول إنجاز محطة لتكرير النفط الخام بتصفية عميقة بطاقة 5 مليون طن سنويا.

و تم التوصل إلى هذا الاتفاق عقب مناقصة أطلقها مجمع سوناطراك في 2017.

و من أصل 18 مؤسسة سحبت دفتر الشروط المرتبط بهذه المناقصة، تقدمت سبع 7 شركات بعروض و تم الاحتفاظ بـأربعة منها في ماي 2018 قبل أن ترسو المناقصة على مجموعة تيكنيكاس رونيداس-سامسونغ، حسب نفس المصدر.