أعلن نادي ضمك السعودي رسمياً عن تعاقده مع اللاعب الجزائري إبراهيم شنيحي (29 سنة) وذلك لتمثيل الفريق الكروي الأول هذا الموسم في مسابقة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شنيحي سبق وأن خاض تجربة احترافية في الملاعب السعودية مع نادي الفتح لمدة موسم ونصف، شارك فيها في 38 مباراة ساهم بها بـ9 أهداف سجل منها 5 وصنع 4.

اللاعب السابق لمولودية العملة الجزائري والنادي الإفريقي التونسي سيشرف عليه في ناديه الجديد المدرب الجزائري نورالدين زكري.

ويعد نادي ضمك الفريق الذي يلعب له اللاعب الدولي السابق بعد كل من مولودية العلمة والنادي الإفريقي والفتح السعودي.