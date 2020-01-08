هلك شخصان وأصيب اثنان آخران بجروح في حادث مرور وقع اليوم الأربعاء بولاية الجلفة، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

واستنادا لذات المصدر، فقد تمثل هذا الحادث المروري الذي وقع بالجهة الشرقية للولاية على محور الطريق الولائي رقم 108 في شطره الرابط بين عاصمة الولاية وبلدية فيض البطمة، في اصطدام سيارة سياحية بشاحنة.

وأدى هذا الحادث إلى مصرع شخصين بعين المكان (54 و57 عاما) وإصابة اثنين آخرين (37 و51 عاما) بجروح متفاوتة الخطورة، تم تقديم لهما الإسعافات الأولية وتحويلهما للمؤسسة الإستشفائية بذات البلدية.

من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث المميت.

للإشارة، سجلت مصالح الحماية المدنية حادثا مروريا خلف نفس الحصيلة، وقع أمس الثلاثاء على محور الطريق الوطني رقم 46 في شطره الرابط بين عاصمة الولاية وبلدية الشارف، جراء اصطدام سيارتين سياحيتين.