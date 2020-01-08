أعلن نادي ضمك السعودي اليوم الأربعاء تعاقده مع الحارس الجزائري مصطفى زغبة قادما من صفوف نادي الوحدة، لينضم بذلك إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء تعاقد ضمك مع الحارس الجزائري في صفقة انتقال حر بعد تجربته مع نادي الوحدة، ويبلغ زغبة من العمر 29 عامًا وكان انتقل إلى صفوف الوحدة الصيف الماضي قادمًا من وفاق سطيف الجزائري.

يشار إلى أن نادي ضمك الذى يشرف عليه المدرب الجزائري نورالدين زكري تعاقد أيضا اليوم الأربعاء مع اللاعب الجزائري إبراهيم شنيحي لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويحتل ضمك المركز السادس عشر و الأخير في ترتيب البطولة السعودية لكرة القدم للقسم الأول، برصيد سبع نقاط حصدها خلال 13 مباراة.