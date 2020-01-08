عقدت الحكومة اليوم الأربعاء اجتماعها الأول، برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، خصصته "حصريا" لدراسة منهجية إعداد مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وذكر البيان بأن "هذا الاجتماع، الذي شارك فيه جميع الوزراء والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة الذين نصبوا يوم السبت 4 جانفي 2020، قد خصص، حصريا، لدراسة منهجية إعداد مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية".

ولهذا الغرض، حرص الوزير الأول على "توضيح الإطار الـمرجعي الذي يتعين أن يرتكز عليه تنظيم وهيكلة العناصر الـمكونة لـمخطط العمل والـمتمثلة أساسا، في برنامج رئيس الجمهورية، من جهة، والتوجيهات الرئاسية الصادرة بمناسبة الاجتماع الأول لـمجلس الوزراء الذي عقد يوم الأحد 05 جانفي 2020، من جهة أخرى".

كما طلب الوزير الأول من أعضاء الحكومة "إعداد تشخيص صارم لقطاعات كل منهم بما يسمح باتخاذ القرارات الـمناسبة".

وشدد جراد على "الأهمية التي يتعين أن تولى للجانب الـمتعلق بالحوار الاجتماعي"، مبرزا "حرص السلطات العمومية على فتح عهد جديد يقوم على الحوار والتشاور مع جميع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، ضمن روح يسودها الحوار الصريح والـمسؤول والبناء"، وداعيا أعضاء الحكومة إلى "فتح قنوات التشاور، دون انتظار، مع كافة شركائهم".