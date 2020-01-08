أشعلت الصواريخ الباليستية الإيرانية التي أطلقت على قاعدتين توجد بهما قوات أمريكية في العراق صباح الأربعاء، مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

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جاء إطلاق الصواريخ الإيرانية ردا على مقتل القائد العسكري قاسم سليماني، الذي قتل في قصف جوي أمريكي يوم الجمعة الماضي.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان القصف الصاروخي الإيراني قد أسفر عن إصابات بين صفوف القوات الأمريكية.

وفي أول تعليق له عقب الهجمات غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا: "كل شيء على ما يرام! أطلقت صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق. يجري الآن تقييم الخسائر والأضرار. حتى الآن كل شيء على ما يرام".

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1214739853025394693

أما محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران، فاعتبر أن إيران "لا تسعى إلى التصعيد أو الحرب" معتبرا أن الرد جاء متناسبا مع مبدأ "الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واستهدف القاعدة التي شن منها هجوم مسلح جبان على مواطنينا وكبار المسؤولين".

https://twitter.com/JZarif/status/1214736614217469953

احتفال بالرد

وعلى إثر ذلك، فاضت مواقع التواصل الاجتماعي بمئات آلاف التعليقات والتغريدات.

وأطلق المغردون عددا من الوسوم كان أبرزها #عين_الأسد و #انتقام_سخت و #IranvsUSA .

وعبر قسم كبير من المغردين المؤيدين للإيران عن سعادتهم بردها واصفين إياه "بالانتصار".

وتناقل المغردون صورا وفيديوهات للصواريخ الإيرانية مذيلة بعبارات النشوة والانتصار.

https://twitter.com/melhem_fatima/status/1214820759362818048

https://twitter.com/Mohamad71610629/status/1214787806255554560

ونشر بعض المغردين مقاطع فيديو، قالوا إنها في طهران، تظهر خروج العشرات احتفالا بالرد.

https://twitter.com/D1982Farhad/status/1214771989568786432

https://twitter.com/TebyanOnline/status/1214771610101723137

وتعليقا على الأنباء التي أفادت بعدم وقوع إصابات بصفوف الجيش الأمريكي، اعتبر علي رضا سبيتي أنه "بمجرد إرسال الصواريخ والقبول بها دون رد وإن افترضنا أنها دون متفجرات أو فرضنا مليئة بالورود والرياحين! هي سابقة لم تسجل في تاريخ الجيش الأمريكي".

https://twitter.com/AliRida_SB/status/1214879421884071939?s=20

سيناريو متفق عليه

في المقابل اعتبر آخرون أن ما جرى لا يعدو سوى سيناريو اتفق عليه بهدف "حفظ ماء وجه إيران".

وفي هذ السياق اعتبر بدر المشعان أن ما يجري هو "فيلم إيراني بإخراج أمريكي".

https://twitter.com/bader_almashan/status/1214803218989010945

أما ناجي العلي فوصف الرد "بمسرحية انتهت بالتراضي" معتبرا أن"هناك حتما تنسيق".

https://twitter.com/yosomaka7/status/1214853604852547585

وتساءل محمد السداني عن السيادة العراقية قائلا: "هل سيصدر العراق بيان استنكار؟".

https://twitter.com/AlSaddani/status/1214818638827536384

خوف من الحرب

تسارع الأحداث ليل الثلاثاء أعاد وسم #الحرب_العالمية_الثالثة إلى الواجهة.

ومن خلاله عبر كثيرون عن خشيتهم من تفاقم الأزمة بعد الرد الإيراني وامتدادها لتشمل الدول العربية المجاورة.

فقال سلطان آل عيسى: "الحرب ليست لعبة نتسلى بأخبارها تحت المكيفات! تعوذوا بالله من زوال النعمة وتحول العافية وفجاءة النقمة".

https://twitter.com/Q5Rj7/status/1214875350909538305

ورأى ناصر العارضي السيالي أن الجميع سيخسر في حال اندلاع الحرب فهي "قتل وجوع وتشريد وشتات وخراب".

https://twitter.com/nassor_4/status/1214797452303306752