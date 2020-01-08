بسبب الدعوة إلى الإضراب للمراقبين الجويين الفرنسيين، ستعرف رحلات الشركة الوطنية الجوية الجزائرية من والى فرنسا "تذبذبا" غدا الخميس، "دون وجود أي إلغاء مرتقب"، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء الناطق الرسمي للجوية الجزائرية، أمين أندلسي.

"ترقبا لحركة الإضراب للمراقبين الجويين الفرنسيين المرتقبة غدا الخميس، طلبت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي من كل شركات الطيران المتعاملة معها بتقليص 20 بالمائة من برنامج رحلاتها ليوم 9 جانفي 2020 " يوضح أندلسي.

ونتيجة لذلك تترقب الجوية الجزائرية " تذبذبا" في الرحلات من والى كل المطارات الفرنسية، لكن دون أي إلغاء للرحلات، يؤكد نفس المسؤول، الذي أضاف انه ولمعالجة الوضع، قررت الشركة الوطنية " القيام بتقليص الرحلات مع الرفع من إمكانياتها في الرحلات التي تم الحفاظ عليها و هذا عن طريق الرفع في عدد المقاعد".

كما أعلن أندلسي من جهة أخرى أنه " تم تفعيل خلية المتابعة المنصبة على مستوى الجوية الجزائرية منذ الإعلان عن الإشعار بالإضراب، من اجل مواجهة هذه الوضعية".

يذكر أن النقابة الفرنسية دعت المراقبين الجويين إلى الشروع في إضراب يوم 9 جانفي 2020 في إطار التعبئة الوطنية للوظيف العمومي ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.