أعلن والي العاصمة، عبد الخالق صيودة، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم "خلال الأيام القليلة القادمة" الانطلاق في إنجاز مستشفى جامعي بسطاوالي (غرب العاصمة) مع إعادة بعث عدة مشاريع أخرى منها ثلاثة مستشفيات بكل من عين البنيان ورغاية وبراقي.

وأوضح صيودة، على هامش تكريم أحسن المؤسسات الإستشفائية بولاية الجزائر لسنة 2019 ، أنه سيتم "خلال الأيام القليلة القادمة" الانطلاق في إنجاز مستشفى جامعي بسطاولي بطاقة 700 سرير، علاوة على إعادة بعث مشاريع عديدة منها التي رفع عنها التجميد من بينها ثلاث مستشفيات بسعة 120 سرير بكل من عين البنيان و رغاية وبراقي والتي ستنطلق بها الأشغال خلال السنة الجارية.

كما سيتدعم قطاع الصحة بإنجاز مشاريع تتعلق بالعيادات المتعددة الخدمات، ليرتفع عددها إلى 16 مؤسسة صحية عبر عديد بلديات الولاية ناهيك عن مستشفى أمراض القلب للأطفال بمعالمة و مستشفى الشيخوخة بزرالدة.

كما أكد صيودة أن ولاية الجزائر "بذلت جهود كبيرة وسخرت أغلفة مالية معتبرة للتكفل بقطاع الصحة سواء بالنسبة للإنجازات الجديدة أو الترميمات أو اقتناء الأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف وذلك بهدف الرقي بمستوى الخدمات المقدمة"، مشددا في نفس الصدد على "ضرورة الحفاظ على هذه المرافق من خلال السهر على صيانتها و تحسين نوعية تسييرها و الرفع من مردوديتها".

وبعد أن أشار إلى المكتسبات المحققة في مجال الصحة على غرار مبدأ مجانية العلاج وشموليته للجميع حماية للصحة العمومية، شدد صيودة على ضرورة "كسب الرهانات" من خلال بذل المزيد من الجهد بغية للارتقاء بالمنظومة الصحية إلى مستوى المعايير النموذجية خاصة على صعيد النوعية لتواكب التطورات العالمية.

وبالمناسبة، تطرق والي العاصمة إلى مجريات تنظيم هذه المسابقة السنوية لتكريم أحسن المؤسسات الإستشفائية التي تشرف عليها لجنة متعددة الأطراف تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية وذلك من أجل اختيار أحسنها من حيث جودة الخدمات الصحية المقدمة.

للإشارة، فإن جوائز هذه المسابقة تمثلت في منح سيارات إسعاف وسيارات خاصة بنقل اللقاحات وكذا أسرة طبية وبعض التجهيزات الإدارية.