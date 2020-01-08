فاز نادي بارادو على الضيف اتحاد بلعباس بنتيجة (3-0) مساء اليوم الأربعاء بملعب عمر حمادي في إطار تسوية رزنامة الجولة التاسعة من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم.

وسجل أهداف اللقاء كل من آدم زرقان (13) وقناوي (35) وغراب (53) لفائدة النادي العاصمي.

وعلى إثر هذه النتيجة يرتقي "الباك" إلى الصف الـ11 رافعا رصيده الى 17 نقطة، منقوصا من لقاءين، في حين يتواجد النادي "العباسي" في المركز الثالث بمجموع 22 نقطة.

وبهذا يوقف نادي بارادو سلسلة النتائج الايجابية التي حققها الاتحاد العباسي خلال الأسابيع الأخيرة.

يذكر أن هذه الجولة جرت بتاريخ 30 أكتوبر 2019، غير أن هذه المواجهة تأجلت بسبب مشاركة "الأتليتيك" في منافسة كأس الكنفيدرالية الإفريقية (كاف).

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 29 15

2. مولودية الجزائر 27 14

3. اتحاد بلعباس 22 14

4. شبيبة القبائل 21 13

5. مولودية وهران 20 14

--. اتحاد الجزائر 20 13

7. شباب قسنطينة 19 14

--. جمعية عين مليلة 19 15

--. شبيبة الساورة 19 15

--. أهلي برج بوعريريج 19 15

11. نادي بارادو 17 13

--. وفاق سطيف 17 14

13. أولمبي الشلف 16 14

14. نجم مقرة 15 14

--. نصر حسين داي 15 15

16. اتحاد بسكرة 14 15.