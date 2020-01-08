وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة على عقد مع مجمع يضم كل من تيكنيكاس رونيداس (اسبانيا) و سامسونغ انجينيرينغ (كوريا الجنوبية) من اجل انجاز مصنع لتكرير البترول الخام بحاسي مسعود.



و تم التوقيع بالأحرف الاولى على العقد بمقر الشركة الوطنية من طرف المدير المركزي انجينيرينغ و تسيير لسوناطراك فايز زان و المدير العام لتيكنيكاس رونيداس خوان ليادو و المدير العام لسامسونغ انجينيرينغ سانغ آن شوا, بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك كمال الدين شيشي و كل من سفيري اسبانيا و كوريا الجنوبية بالجزائر السيدان فرناندو موران كالفو سوليتو و أون يونغ لي على التوالي.



و يرمي هذا المصنع الجديد لتكرير البترول اساسا الى تعزيز الانتاج الوطني للوقود و الزيوت للاستجابة للطلب الداخلي على المديين المتوسط و الطويل و استخراج احجام موجهة للتصدير.



و يتعلق هذا المشروع المتواجد على مستوى حوض الحرمة (الذي يبعد ب30 كلم عن حاسي مسعود بولاية ورقلة), بإنجاز مصنع لتكرير البترول الخام ذي تحويل عميق و بطاقة اجمالية تقدر ب5 مليون طن/سنويا.



و سينتج مصنع التكرير سبعة (7) مواد أساسية بالمعايير الاوروبية "أورو V" و هي البروبان (127.000 طن/ سنويا) و البوتان (180.000 طن/سنويا) و البنزين 95 NO (352.000 طن/سنويا) و البنزين 91 NO (1373.000 طن/سنويا) و الكيروسين (228.000 طن/سنويا) و المازوت (2659.000 طن/سنويا) و الزفت (134000

طن/سنويا).



و يضم مشروع مصنع التكرير الذي تقدر تكلفته ب440.078.294.015 دينار (حوالي 7ر3 مليار دولار), انشاء وحدات معالجة و فضاء لتخزين الحمولات و المنتجات و منطقة اشعال و المستلزمات و وحدات معالجة التصريفات.



و سيتم تنفيذ المشروع في مجال الهندسة والتموين والبناء في اطار زمني مدته 52 شهرا ابتداء من بدء سريان العقد حيث سيتم استلام المشروع شهر مارس 2024. و بإضافة السنتين المندرجتين في اطار الضمان المنصوص عليه في العقد يستم استلام المشروع نهائيا في مارس 2026.



و تم التوصل الى هذا الاتفاق عقب مناقصة اطلقها مجمع سوناطراك في 2017. و من اصل 18 مؤسسة سحبت دفتر الشروط المرتبط بهذه المناقصة, تقدمت سبع (7) شركات بعروض و تم الاحتفاظ بـأربعة منها في مايو 2018 .



و خلال مراسم التوقيع, شدد الرئيس المدير العام لسوناطراك على الاهمية الاستراتيجية لهذا المشروع سواء للشركة الوطنية او للاقتصاد الجزائري, مضيفا بالقول "امضاء هذا العقد يؤكد رغبتنا في تثمين المنتجات النفطية المكررة من اجل تلبية حاجيات السوق في هذا المجال من جهة و المساهمة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للجزائر بالإضافة الى تعزيز النسيج الصناعي".



كما أشار شيخي الى الدور الهام لقانون المحروقات الجديد في نجاح مشاريع الشراكة، و أستطرد نفس المسؤول يقول ان "قانون المحروقات الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية يعزز دور سوناطراك كفاعل في الاقتصاد الوطني في خدمة تنمية البلد كما انه يعطي رؤية اكثر وضوحا للمستثمرين".



و في هذا الصدد, أكد شيخي ان "الشركات الدولية الأكثر كفاءة ستجد دوما في الجزائر و مع سوناطراك احسن الظروف بغية مرافقتنا على انجاز مشاريعنا الاكثر تعقيدا من خلال الرغبة في استعمال احدث التقنيات بهدف تحسين الاداء و تكاليفنا".