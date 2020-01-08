وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على عقد مع مجمع يضم كل من تيكنيكاس رونيداس (إسبانيا) وسامسونغ إنجينيرينغ (كوريا الجنوبية) من أجل انجاز مصنع لتكرير البترول الخام بحاسي مسعود.



وتم التوقيع بالأحرف الأولى على العقد بمقر الشركة الوطنية من طرف المدير المركزي إنجينيرينغ وتسيير لسوناطراك فايز زان والمدير العام لتيكنيكاس رونيداس خوان ليادو والمدير العام لسامسونغ إنجينيرينغ سانغ آن شوا، بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك كمال الدين شيخي و كل من سفيري إسبانيا و كوريا الجنوبية بالجزائر السيدان فرناندو موران كالفو سوليتو و أون يونغ لي على التوالي.



ويرمي هذا المصنع الجديد لتكرير البترول أساسا إلى تعزيز الإنتاج الوطني للوقود والزيوت للاستجابة للطلب الداخلي على المديين المتوسط والطويل واستخراج احجام موجهة للتصدير.



ويتعلق هذا المشروع المتواجد على مستوى حوض الحرمة (الذي يبعد بـ 30 كلم عن حاسي مسعود بولاية ورقلة)، بإنجاز مصنع لتكرير البترول الخام ذي تحويل عميق وبطاقة إجمالية تقدر بـ 5 مليون طن/سنويا.



وسينتج مصنع التكرير سبع (7) مواد أساسية بالمعايير الاوروبية "أورو V" وهي البروبان (127.000 طن/ سنويا) والبوتان (180.000 طن/سنويا) والبنزين 95 NO (352.000 طن/سنويا) و البنزين 91 NO (1373.000 طن/سنويا) و الكيروسين (228.000 طن/سنويا) والمازوت (2659.000 طن/سنويا) والزفت (134000

طن/سنويا).



ويضم مشروع مصنع التكرير الذي تقدر تكلفته بـ 440.078.294.015 دينار (حوالي 7. 3 مليار دولار)، إنشاء وحدات معالجة وفضاء لتخزين الحمولات والمنتجات ومنطقة أشعال و المستلزمات و وحدات معالجة التصريفات.



وسيتم تنفيذ المشروع في مجال الهندسة والتموين والبناء في إطار زمني مدته 52 شهرا ابتداء من بدء سريان العقد حيث سيتم استلام المشروع شهر مارس 2024. وبإضافة السنتين المندرجتين في إطار الضمان المنصوص عليه في العقد يستم استلام المشروع نهائيا في مارس 2026.



وتم التوصل إلى هذا الاتفاق عقب مناقصة اطلقها مجمع سوناطراك في 2017. ومن أصل 18 مؤسسة سحبت دفتر الشروط المرتبط بهذه المناقصة، تقدمت سبع (7) شركات بعروض و تم الاحتفاظ بـأربعة منها في مايو 2018 .



وخلال مراسم التوقيع، شدد الرئيس المدير العام لسوناطراك على الأهمية الإستراتيجية لهذا المشروع سواء للشركة الوطنية او للاقتصاد الجزائري، مضيفا بالقول "إمضاء هذا العقد يؤكد رغبتنا في تثمين المنتجات النفطية المكررة من أجل تلبية حاجيات السوق في هذا المجال من جهة و المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر بالإضافة إلى تعزيز النسيج الصناعي".



كما أشار شيخي إلى الدور الهام لقانون المحروقات الجديد في نجاح مشاريع الشراكة، وأستطرد نفس المسؤول يقول إن "قانون المحروقات الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية يعزز دور سوناطراك كفاعل في الاقتصاد الوطني في خدمة تنمية البلد كما أنه يعطي رؤية أكثر وضوحا للمستثمرين".



وفي هذا الصدد، أكد شيخي إن "الشركات الدولية الأكثر كفاءة ستجد دوما في الجزائر و مع سوناطراك أحسن الظروف بغية مرافقتنا على انجاز مشاريعنا الأكثر تعقيدا من خلال الرغبة في استعمال أحدث التقنيات بهدف تحسين الآداء وتكاليفنا".