هلكت أم و ابنتها في حادث انحراف سيارة سياحية ثم سقوطها في البحر كان على متنها 5 أفراد من عائلة واحدة وقع مساء اليوم الأربعاء بالمكان المسمى "المنار الكبير" بالمخرج الغربي لولاية جيجل حسب ما علم من الحماية المدنية.



و أوضح ذات المصدر بأن عناصر الحماية تمكنوا من إنقاذ شخص (الأب) في حين تتواصل عملية البحث عن الشخصين الآخرين (الطفلين).



واستنادا لذات المصدر فإن الضحيتين هما الأم التي تم انتشال جثتها من البحر وابنتها التي توفيت بمستشفى محمد الصديق بن يحيى بجيجل متأثرة بجروحها فيما تم إنقاذ الأب رغم أن حالته وصفت ب"الحرجة".



وتبقى عملية البحث متواصلة عن طفلين من طرف غطاسي الحماية المدنية بمساعدة بعض المواطنين.



من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة ظروف و ملابسات هذا الحادث بدقة.