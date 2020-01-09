عينت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) الحكم الرواندي، لويس هاكيزيمانا، لإدارة لقاء شبيبة القبائل والضيف الرجاء البيضاوي المغربي، المقرر يوم غد الجمعة المقبل بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، لحساب الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة لمنافسة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.

من جهة أخرى، يخوض الرجاء هذه المباراة دون الظهير الأيمن عمر بوطيب المصاب على مستوى الفخذ، وذلك خلال تدريبات فريقه صباح أمس الأربعاء بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان (العاصمة)، مما يجبره على الخلود للراحة لمدة ثلاثة أسابيع

وقرر الرجاء، الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة بـ 6 نقاط، المكوث بالجزائر لمدة أسبوع عقب مواجهته لمولودية الجزائر يوم السبت بالبليدة ضمن ذهاب ربع نهائي كأس العرب والتي عرفت فوز "النسور الخضراء" بـ(2-1).

من جهته، بات فريق شبيبة القبائل، المنهزم أمام الترجي التونسي (1-0) والرجاء (2-0) إضافة إلى إقصاء مر في منافسة الكأس على يد جمعية عين مليلة (0-1 بعد الوقت الإضافي) في الدور 32، مطالبا بتفادي أي تعثر والذي سيكون بمثابة القضاء على آماله في التأهل للدور ربع النهائي.

وفي اللقاء الآخر عن هذه المجموعة، يحل المتصدر الترجي التونسي (7ن) ضيفا على فيتا كلوب الكونغولي، متذيل الترتيب بنقطة وحيدة، بالعاصمة كينشاسا، برسم الجولة الرابعة أيضا.