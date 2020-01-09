توفي 19 شخصا وأصيب 24 آخرون، اليوم الخميس، في انقلاب حافلة لنقل المسافرين وسقوطها بواد في محافظة مازندران شمالي إيران.

وقال المتحدث باسم منظمة الطوارئ في محافظة زكريا أشكبور في تصريح للصحفيين نقلته وكالة "إيرنا"، إن الحافلة التي كانت متجهة من طهران إلى كنبدكاووس انقلبت فجر اليوم الخميس في منطقة سوادكوه، ما أدى إلى مقتل 19 شخصا، 9 رجال و9 نساء ورضيع.

وأضاف أشكبور أن الحادث أدى إلى إصابة 24 شخصا آخرين 16 رجلا و8 نساء. موضحا، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات في المنطقة، لتلقي العلاج اللازم.