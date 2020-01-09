ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي قرب الحدود الجنوبية بتمنراست، أمس الأربعاء، القبض على إرهابي كان ينشط ضمن إحدى التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل. ويتعلق الأمر بالمسمى "ريكان محمد" المكنى "عبد الباري"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2018.

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليو الخميس، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، كشفت ودمرت سبعة (07) مخابئ للجماعات الإرهابية و(27) قنبلة تقليدية الصنع وكمية من المواد الغذائية والأدوية وأغراض أخرى مختلفة، وذلك إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من سطيف وباتنة وسكيكدة وجيجل وبومرداس والجلفة.



أضاف ذات المصدر أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من تلمسان، قسنطينة وباتنة، تاجري (02) مخدرات وحجزت (9.7) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم حجز (18.75) قنطار من مادة التبغ بغرداية.



من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من جانت، تندوف وتمنراست، سبعة (07) أشخاص وضبطت (6000) لتر من الوقود الموجه للتهريب و(22) آلة لتكسير الحجارة و(12) كيس من خليط الحجارة وخام الذهب، بالإضافة إلى مولد (01) كهربائي وجهازي (02) اتصال عبر الأقمار الاصطناعية، في حين أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية لـ (115) شخص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تموشنت.