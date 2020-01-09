دخلت إلى حظيرة الفرقة المتعددة المهام للجمارك بتندوف ثاني طائرة مسيرة من نوع "درون"، وهذا في أقل من أسبوعين من حجز طائرة من نفس الطراز.

لم تقدم الجهات التي تتولى التحقيق في القضية أي معطيات تفصيلية عن هاتين القضيتين، باستثناء ما تسرب بخصوص حجز هذا النوع من الطائرات في المطار وتحديدا في رحلات تندوف الجزائر العاصمة، وبحوزة أجانب لم تتضح لحد الساعة جنسيات البلدان التي ينحدرون منها.

وأضافت مصادر من الجمارك لـ "الخبر"، أن الطائرة الأولى التي عثر عليها في حقيبة يد لمسافر أجنبي هي من نوع "درون ديجيي مافيك برو" ملحقة بثلاث بطاريات ومجهزة بكاميرتين عادية وكاميرة أخرى رقمية ذات جودة عالية، أما الطائرة الثانية فهي من نوع "درون مافيك 2 زووم" مجهزة بتسع كاميرات رقمية ذات جودة عالية، ثمانية مراوح، جهاز تحكم عن بعد، ثلاث بطاريات شحن وشاحن عادي، وهي بدورها كانت محمولة في حقيبة يد.