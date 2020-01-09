توفي فجر اليوم الخميس، والد المطرب المصري الشهير، إيهاب توفيق، جراء حريق شب في منزله بحي مدينة نصر بالقاهرة.

وقال إيهاب توفيق لـ"مصراوي"، إن الحريق نشب في الساعات الأولى من صباح الخميس أثناء وجوده بالطابق الثاني من الفيلا.

وأضاف: "عندما شاهدت الأدخنة تتصاعد من الطابق الأول، حيث يقيم والدي ركضت لأحاول إنقاذه إلا أن النيران وكثافة الدخان حالت دون ذلك". وتابع: "لم يستطع أحد الدخول له قبل وفاته.

من جهته صرح عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، خالد بيومي، في حسابه على موقع "فايسبوك"، بوفاة والد الفنان، إيهاب توفيق، معلقا: "البقاء والدوام لله تعالى، حريق فيلا الفنان إيهاب توفيق ووفاة والده الآن.. ربنا يصبركم يا رب".

وكانت غرفة عمليات النجدة في القاهرة، قد تلقت بلاغا عن حريق في عقار سكني بدائرة قسم أول مدينة نصر، وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على النيران، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.