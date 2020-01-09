تم، اليوم الخميس، تنصيب فتحي سعيدي مديرا عاما بالنيابة للمؤسسة العمومية للتلفزيون، خلفا لسليم رباحي.

وجرى حفل التنصيب بمقر التلفزيون الجزائري تحت إشراف الأمينة العامة لوزارة الاتصال، فاطمة الزهراء طيب الزريمي، التي أعربت باسم وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر عن شكرها لرباحي على الجهد الذي بدله خلال

توليه مهامه على رأس مؤسسة التلفزيون، معبرة عن يقينها بأن صحفيي المؤسسة وجميع موظفيها سيواصلون عملهم بكل احترافية ومهنية مع سعيدي.

ومن جهته، قدم المدير العام بالنيابة المنصّب شكره الجزيل عن الثقة التي وضعت فيه، متمنيا أن يكون في مستوى هذه الثقة، داعيا جميع عمال المؤسسة إلى الاستمرار في العمل سويا باحترافية.

بدوره، أعرب رباحي عن تمنياته بأن تستمر ديناميكية العمل التي هي عليها المؤسسة العمومية للتلفزيون.