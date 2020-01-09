سيمثل اليوم الخميس، 20 متظاهرا، أمام قسم الجنح لمحكمة تلمسان، بتهمة التجمهر غير المسلح وتهمة اعتراض وعرقلة عمدا قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

والمتظاهرون هم:عبد المالك زكرياء، دويدي مصطفى، بلقاسم أحمد نذير، ڤليل مختار عماد الدين، بلقاسم سفيان، مسعود أحمد نذير، أفري عبد الغني، مختار سليمان فتحي، فراجي عمر، علي شاوش محمد رياض، ڤليل هناء، العطاري حفيظة، نڨاز مصطفى، وطني جازية، براهمي مصطفى، سبوح نصر الدين، ملوك محمد وليد، بكاي نبيل، بن إبراهيم نور الدين وجلاد خالد.