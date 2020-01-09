استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو.

وقد حضر اللقاء الذي جرى برئاسة الجمهورية، مدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين عيادي ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم والوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد وسفير الجزائر بإيطاليا أحمد بوطاش.

وكان وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم قد تحادث في وقت سابق ،مع نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو.

وأشار بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن زيارة رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى الجزائر سمحت بـ "بحث علاقات التعاون بين الجزائر وإيطاليا وآفاق تعميقها" .

كما تطرق الوزيران إلى "القضايا الإقليمية والدولية، سيما الوضع في ليبيا الذي يبذل البلدان بشأنه جهودا دبلوماسية مكثفة بهدف التوصل إلى تسوية سياسية"، استنادا إلى المصدر ذاته.

و حسب وزارة الشؤون الخارجية، شكلت هذه الزيارة بالنسبة لمسؤولي البلدين "فرصة لتقييم الاستحقاقات الثنائية الجاري التحضير لها، سيما الاجتماع القادم للجنة المتابعة الثنائية وكذا انعقاد الدورة الرابعة للاجتماع الثنائي رفيع المستوى الجزائري- الإيطالي بالجزائر خلال السداسي الأول 2020 ".

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي قد حل مساء الأربعاء في زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين.