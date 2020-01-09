تسلمت آسيا باز، اليوم الخميس، مهامها الجديدة، بالنيابة، على رأس المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار خلفا لمنير حمايدية.

وجرت مراسم تسليم واستلام المهام بإشراف الأمينة العامة لوزارة الاتصال فاطمة الزهراء الطيب زريمي التي دعت بالمناسبة كل الموظفين والمسؤولين إلى الاستمرار في العمل، مشيرة إلى أن مهام المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار ثقيلة جدا، مما يستدعي -حسبها- رفع التحديات التي تواجه هذه المؤسسة .

وتقدمت باز التي كانت تشغل منصب مديرة النشر بالمؤسسة من جهتها بالشكر إلى وزير الاتصال الذي وضع في شخصها الثقة ومن ورائه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، معبرة عن قناعتها بأن تحديات كبيرة جدا ومهمة صعبة للغاية تنتظرها.

كما أكدت في نفس السياق بأنها سوف تحظى بمساعدة عمال وموظفي وإطارات المؤسسة لرفع التحدي الذي ينتظر هذه الأخيرة، لافتة في نفس الوقت إلى أن تطوير المؤسسة "يمر حتما عبر المورد البشري وكذا من خلال تفهم كل العمال والنقابة والشركاء الاجتماعيين".

وبالنسبة للمديرة العامة بالنيابة الجديدة فإن نجاح المؤسسة "هو نجاح للجميع"، داعية الجميع إلى تفهم وضعية المؤسسة والعمل جماعيا في هذه المرحلة للحفاظ بصفة خاصة على مناصب الشغل.

أما حمايدية فقد تمنى النجاح لخليفته داعيا إلى تكاتف الجهود لتطوير المؤسسة

وكانت مصالح الوزير الأول قد أعلنت أول أمس الثلاثاء عن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، منير حمايدية".