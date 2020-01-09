أعيد فتح الطريق السريع الرابط بين الدواودة وبواسماعيل بولاية تيبازة، بعد غلقها لمدة ست ساعات إثر انحراف، اليوم الخميس، شاحنة من الوزن الثقيل دون تسجيل خسائر بشرية تذكر، حسبما أفادت مصالح الحماية المدنية.

وتسبب حادث انحراف شاحنة من الوزن الثقيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، في حدود السادسة صباحا، في غلق الطريق السريع الرابط بين بواسماعيل-تيبازة إلى حدود منتصف النهار ما تسبب في حركة مرور خانقة حيث تم تحويل مسار السيارات عبر مدينة بواسماعيل ثم خميستي قبل الالتحاق بالطريق السريع عبر محول خميستي.

ولم تسجل مصالح الحماية المدنية خسائر بشرية ماعدا إصابات خفيفة تعرض لها سائق الشاحنة الذي كان قادما من تيبازة في اتجاه الجزائر العاصمة قبل أن ينحرف عند المحول الشرقي المؤدي لمدينة بواسماعيل وهو منعرج خطير يعتبر نقطة سوداء تشهد أسبوعيا عدة حوادث مرور.

وتجندت مصالح الحماية المدنية رفقة رجال الدرك الوطني و مصالح مديرية الأشغال العمومية لفتح الطريق في أقرب وقت ممكن وعودة حركة المرور بصفة عادية.