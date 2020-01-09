عثر صباح الخميس على جثة الشاب "م.سفيان" 35 سنة وهي هامدة غير بعيد عن خط السكة الحديدية العابر لمدينة سيدي بلعباس بمحاذاة "محطة الغالمي"، "وذلك بعد أن دهسه قطار لنقل البضائع خلال الساعات الأولى من الصبيحة"، حسب ما أكده مصدر أمني لـ"الخبر".

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن سائق القطار يكون قد أشعر المصالح المعنية بملامسة وسيلة النقل التي كان يقودها لجسم صلب في الساعات الأولى من صبيحة الخميس بمدينة سيدي بلعباس دون أن يقدم شروحات أخرى، قبل أن يتم التأكد لاحقا من أن الأمر يتعلق بجثة شاب كانت قد ظهرت عليها آثار الدهس بالمدخل الشمالي للمدينة.

من جهتها فتحت مصالح الأمن تحقيقا لكشف ملابسات الحادث الذي يعد الأول من نوعه هذه السنة، بعد أن سبق لـ"قطار الموت" كما يلقبه أهالي مدينة سيدي بلعباس وأن حصد العشرات من الأرواح البريئة خلال السنوات القليلة الفارطة.