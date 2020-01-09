تعقدت وضعية بئر الغاز om 75 والتابع لمديرية الإنتاج لشركة سوناطراك بحاسي مسعود، عندما تزايدت ألسنة النيران وباءت كل محاولات إخماد النار بالفشل، في الوقت الذي شكلت فيه شركة سوناطراك خلية أزمة لاحتواء الوضع المتفاقم.

لا تزال لحد كتابة هذه الأسطر، جهود مهندسون وتقنيون من المديرية الجهوية لشركة سوناطراك بحاسي مسعود، متواصلة لإخماد الحريق المهول الذي نشب بأحد أبار الغاز، حيث شكلت سوناطراك خلية أزمة لمتابعة العملية، وقالت مصادر متابعة للوضع أن مدير الإنتاج في المديرية العامة لمجمع سوناطراك حل بحاسي مسعود للوقوف على المساعي والجهود المبذولة لإخماد الحريق.

وبحسب مصادرنا فإن شركة أجنبية اشترطت قبل نشوب الحريق مبلغ مالي لإصلاح العطب ببئر الغاز، مشيرة إل أن هناك حالة استنفار لدى مصالح المؤسسة من أجل التحكم في الوضع، علما أن بئر الغاز قديم ويعود نشاطه إلى أكثر من 50 سنة .