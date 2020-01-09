انتُخب حزاب بن شهرة اليوم الخميس أمينا عاما للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائيين في ختام اجتماع المؤتمر السادس للاتحاد المُنعقد بالجزائر العاصمة.

وكان حزاب قد تولى إلى اليوم قيادة الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالنيابة كمنسق عام وناطق رسمي وذلك اثر وفاة الأمين العام السابق للاتحاد صالح صويلح في ديسمبر 2018.

في تصريح للصحافة عقب انتخابه، التزم حزاب بـ"إعطاء الاتحاد المكانة التي تليق به كشريك وفاعل في الانتعاش الاقتصادي" من خلال إعادة هيكلة قواعده (المكاتب والفدراليات).

في كلمة وجيزة أبرز وزير التجارة الذي حضر افتتاح المؤتمر أهمية النشاط الذي يزاوله التجار حيث وصفهم بـ "أساس" السياسة الجديدة لدائرته الوزارية القائمة على الشمولية والتعاون لتحسين ظروف ممارسة النشاط التجاري.

وعبر الوزير عن "استعداده لمباشرة لقاءات مع ممثلي الاتحاد من أجل التكفل بانشغالات التجار والحرفيين".

وحضر أشغال المؤتمر السادس للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إطارات وممثلون عن عدة وزارات وهياكل ومنظمات عمومية وخاصة.