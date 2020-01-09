منح وفاق سطيف اللقب الشتوي لشباب بلوزداد بعد إطاحته اليوم الخميس بوصيف الرابطة المحترفة الأولى مولودية الجزائر في لقاء متأخر احتضنه ملعب عمر حمادي ببولوغين.

وافتتح باب التسجيل لـ"العميد" سامي فريوي في الدقيقة 31 من اللقاء، قبل أن يعود السطايفية بهدفين عن طريق أحمد قندوسي في الدقيقة 40 والشاب الواعد اسحاق بوصوف في الدقيقة 50.

بهذه النتيجة يرفع النسر السطايفي رصيده للنقطة 20 في المركز الخامس، فيما يتجمد رصيد أشبال المدرب مخازني عند النقطة 27 في المركز الثاني على بعد نقطتين من المتصدر شباب بلوزداد الذي توج رسميا باللقب الشتوي.

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 29 15

2. مولودية الجزائر 27 15

3. اتحاد بلعباس 22 14

4. شبيبة القبائل 21 13

5. مولودية وهران 20 14

--. اتحاد الجزائر 20 13

--. وفاق سطيف 20 15

8. شباب قسنطينة 19 14

--. جمعية عين مليلة 19 15

--. شبيبة الساورة 19 15

--. أهلي برج بوعريريج 19 15

12. نادي بارادو 17 13

13. أولمبي الشلف 16 14

14. نجم مقرة 15 14

--. نصر حسين داي 15 15

16. اتحاد بسكرة 14 15