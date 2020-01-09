أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن بدء عمل نظام لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع تركيا.

وقال رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بورينكوف: "وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الجانب التركي، تم العمل بنظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب بدءا من الساعة 14:00 من يوم التاسع يناير".

ودعا المركز الروسي للمصالحة قادة التشكيلات المسلحة إلى التخلي عن الاستفزازات والانضمام إلى عملية التسوية السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

يذكر أن أنقرة طلبت من موسكو العمل على وقف إطلاق النار في إدلب، كما أشار إلى أن روسيا أكدت للوفد التركي الذي زار موسكو مؤخرا، أنها ستبذل جهدا من أجل وقف الهجمات في إدلب.