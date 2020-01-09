سمح التدخل السريع لمصالح الحماية المدنية لوحدة وادي البردي، أمس بقرية الفراكسة التابعة لبلدية وادي البردي 15 كلم شرق مقر ولاية البويرة ، من إسعاف وإنقاذ شخصين عثر عليهما في حالة فقدان للوعي داخل المنزل ، وحسب عبدات يوسف الملازم الأول والمكلف بالإعلام والاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة فإن الضحيتين "37 سنة جنس انثى و 11 سنة من جنس ذكر" تم تحويلهما نحو مستشفى البويرة من طرف ذات المصالح بعد التدخل في حدود الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم ، وكشف أن الأسباب تعود لإستنشاقهما لغاز ثاني أحادي الكربون المنبعث من المدفأة ".



ومن جهة أخرى كشف ذات الملازم أن مصالحه سجلت ثلاثة حوادث مرور خلفت قتيلا واحد ا و سبعة جرحى سجلت أغلبها بالطريق السيار شرق غرب بشطر الأخضرية .