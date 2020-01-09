تمكن تدخل مصالح الحماية المدنية لوحدة واد البردي السريع امس بقرية الفراكسة التابعة لبلدية واد البردي ب15 كلم شرق مقر ولاية البويرة ، من إسعاف وإنقاذ شخصين عثر عليهما في حالة فقدان للوعي داخل المنزل ، وحسب عبدات يوسف الملازم الأول والمكلف بالإعلام والأتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة فإن الضحيتين "37 سنة جنس انثى و 11 سنة من جنس ذكر" تم تحويلهما نحو مستشفى البويرة من طرف مصالحنا بعد التدخل في حدود الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم ، وكشف أن الاسباب تعود لإستنشاقهما لغاز ثاني احادي الكربون المنبعث من المدفأة " هذا من جهة.



ومن جهة أخرى كشف ذات الملازم أن مصالحه سجلت 3 حوادث مرور خلفت قتيل واحد و 7جرحى سجلت أغلبها بالطريق السيار شرق غرب بشطر الأخضرية .