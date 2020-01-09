حاسي مسعود ..مدير عام سوناطراك يقف على حريق بئرالغاز

أخبار الوطن
9 يناير 2020 () - موسى بقي
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حل قبل قليل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك ، في زيارة استعجالية إلى مدينة حاسي مسعود للوقوف على قضية الحريق المهول الذي نشب بإحدى أبار الغاز .

وقال مصدر موثوق ل " الخبر " ، أن الرئيس المدير العام توجه مباشرة من مطار كريم بلقاسم الدولي ، إلى موقع الحادث الذي يبعد عن المطار بحوالي 20 كلم ، وبحسب المصدر ذاته ، فإن ذات المسؤول سيعقد غدا اجتماعا مع اطارات المديرية الجهوية لسوناطراك بحاسي مسعود لبحث الحلول الممكنة لاخماد الحريق .

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