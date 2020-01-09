حل قبل قليل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك ، في زيارة استعجالية إلى مدينة حاسي مسعود للوقوف على قضية الحريق المهول الذي نشب بإحدى أبار الغاز .



وقال مصدر موثوق ل " الخبر " ، أن الرئيس المدير العام توجه مباشرة من مطار كريم بلقاسم الدولي ، إلى موقع الحادث الذي يبعد عن المطار بحوالي 20 كلم ، وبحسب المصدر ذاته ، فإن ذات المسؤول سيعقد غدا اجتماعا مع اطارات المديرية الجهوية لسوناطراك بحاسي مسعود لبحث الحلول الممكنة لاخماد الحريق .