توقعت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الجمعة تساقط أمطار غزيرة على المناطق الغربية والوسطى وتتراوح كميتها بين 20 و30 ملم محليا.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة، أن الأمطار المرتقبة بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية فجر يوم غد السبت ستكون على ولايات عين الدفلى، المدية، الشلف، تيسمسيلت، غليزان، مستغانم، وهران، معسكر، سعيدة وسيدي بلعباس.

من جهة أخرى أشارت الأرصاد الجوية إلى استمرار تساقط الأمطار إلى غاية منتصف نهار اليوم الجمعة على ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، البليدة، بومرداس، البويرة وتيزي وزو.