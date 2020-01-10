أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، مساء أمس الخميس في بيان لها، عن إطلاق خدمة تسجيل عن طريق الأنترنت لرحلاتها الدولية قصد السماح للركاب باختيار مقاعدهم.

و أوضح البيان أن التسجيل عبر الأنترنت الذي يفتح خدمته 24 ساعة إلى غاية 3 ساعات قبل الرحلة، من شأنه المساهمة في ربح الوقت، إذ "يبقى على المسافر لدى وصوله إلى المطار إلا استلام بطاقة الركوب".

وتسمح هذه الخدمة المتوفرة لجميع الركاب الحائزين على تذاكر إلكترونية باختيار مقعد و طباعة وصل التسجيل. غير أن "تأكيد التسجيل لا يحل محل بطاقة الركوب التقليدية التي يتوجب سحبها على مستوى شبابيك التسجيل بالمطار يوم الرحلة".

وأضاف البيان أن التسجيل عبر الأنترنت متوفر بالنسبة لرحلات الذهاب أو المغادرة من: إسبانيا (ألكانتي و مدريد و بالما) و فرنسا (شارل دي غول و أورلي وليل و ماتز و مولوز وليون ونيس وبوردو ومرسيليا و تولوز ومونبولييه) و بلجيكا (بروكسل) وتركيا (إسطنبول) وألمانيا (فرانكفورت) و إيطاليا (روما) و النمسا (فيينا) و المملكة المتحدة (لندن) و البرتغال (لشبونة) و الأردن (عمان) و مصر (القاهرة) و الأمارات العربية المتحدة (دبي).

وهذه الخدمة متوفرة أيضا لرحلات الذهاب أو المغادرة للخطوط الجوية الجزائرية من الجزائر العاصمة ابتداء من 5 فبراير المقبل و ستعمم تدريجيا في جميع المطارات الدولية للبلد. من جهة أخرى، أكدت الخطوط الجوية الجزائرية أن خدمة التسجيل عبر الأنترنت تستبعد الركاب ذوي خصوصيات و/أو الذين يحتاجون مساعدة خاصة كالأطفال غير المرفقين و الركاب المعاقين حركيا والركاب المسافرين مع الأطفال الرضع.