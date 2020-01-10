الجمعة الـ47 من الحراك الشعبي
أخبار الوطن
10 يناير 2020 () - ف.ن
* موزع المؤكولات التقليدية (بغرير) مجانا كعادته، يجد نفسه وحيدا بعد تفريق المتظاهرين من طرف الأمن.
* مصالح الأمن تمنع المتظاهرين من السير في شارعي ديدوش مراد و خليفة بوخالفة.
* الأمن يفرق المتظاهرين في شارع خليفة بوخالفة.
* بداية تجمع المواطنين في شارع ديدوش مراد، تحسبا لانطلاق مسيرة اليوم المصادفة للجمعة الـ 47 من الحراك.
الصورة: مصطفى بسطامي
يتواصل الحراك الشعبي للجمعة الـ 47 عبر أغلب ولايات الوطن، للتعبير عن رفضه كل رموز نظام بوتفليقة، مطالبا بالتغيير الجذري، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والحراك.