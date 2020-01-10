* موزع المؤكولات التقليدية (بغرير) مجانا كعادته، يجد نفسه وحيدا بعد تفريق المتظاهرين من طرف الأمن.

* مصالح الأمن تمنع المتظاهرين من السير في شارعي ديدوش مراد و خليفة بوخالفة.

* الأمن يفرق المتظاهرين في شارع خليفة بوخالفة.

* بداية تجمع المواطنين في شارع ديدوش مراد، تحسبا لانطلاق مسيرة اليوم المصادفة للجمعة الـ 47 من الحراك.

الصورة: مصطفى بسطامي

يتواصل الحراك الشعبي للجمعة الـ 47 عبر أغلب ولايات الوطن، للتعبير عن رفضه كل رموز نظام بوتفليقة، مطالبا بالتغيير الجذري، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والحراك.