الجمعة الـ47 من الحراك الشعبي

أخبار الوطن
10 يناير 2020 () - ف.ن
الصورة: الخبر..مصطفى بسطامي
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* موزع المؤكولات التقليدية (بغرير) مجانا كعادته، يجد نفسه وحيدا بعد تفريق المتظاهرين من طرف الأمن.

 

 

* مصالح الأمن تمنع المتظاهرين من السير في شارعي ديدوش مراد و خليفة بوخالفة.

 

 

* الأمن يفرق المتظاهرين في شارع خليفة بوخالفة.

 

 

* بداية تجمع المواطنين في شارع ديدوش مراد، تحسبا لانطلاق مسيرة اليوم المصادفة للجمعة الـ 47 من الحراك.

 

الصورة: مصطفى بسطامي

 

يتواصل الحراك الشعبي للجمعة الـ 47 عبر أغلب ولايات الوطن، للتعبير عن رفضه كل رموز نظام بوتفليقة، مطالبا بالتغيير الجذري، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والحراك.

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