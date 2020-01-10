أعلنت الجزائرية للطرق السارة عن توقف حركة السير عند مدخل نفق الشفة ( البليدة ) - الحمدانية ( المدية) اليوم الجمعة من الساعة العاشرة صباحا إلى منتصف النهار في الاتجاهين بسبب أشغال على مستوى الطريق السيار البليدة ـ برواڤية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أنه " نظرا لبرمجة شركة سونلغاز لأشغال تحويل الخط الكهربائي للضغط العالي ( 30 كيلو فولت) فوق الطريق السيار عند مدخل نفق الشفة ( البليدة) - الحمدانية ( المدية)، تنهي الجزائرية للطرق السيارة إلى علم كافة مستعملي الطريق السيار البليدة - برواڤية عن اضطرارها لتوقيف مؤقت لحركة السير عند مدخل النفق في الاتجاهين اليوم الجمعة ابتداء من 10سا الى 12سا".

وعليه، أوضح ذات المصدر أنه بالنسبة لاتجاه الشفة (البليدة) نحو برواڤية (المدية) فان تحويل حركة السير يكون نحو الطريق الوطني رقم 1 عبر محول سيدي المدني . وبالنسبة للاتجاه برواڤية (المدية) نحو الشفة (البليدة)، فإن تحويل حركة السير تكون نحو الطريق الوطني رقم 1.

في هذا الإطار، طمأنت الجزائرية للطرق السيارة أنها ستجند فرق دورياتها للطريق السيار ومصالحها التقنية مدعومة من طرف شريكيها الدرك الوطني لضمان سلامة وأمن مستعملي الطريق السيار مع تواجد نظام خاص للإشارات لذات الغرض. كما قدمت الشركة اعتذارها لمستعملي الطريق السيار على الإزعاج الناتج عن هذه العملية داعية إياهم إلى ضرورة توخي الحيطة و الحذر.