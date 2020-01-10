دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس، لغمين وقنبلة تقليدية الصنع بكل من عين الدفلى وسطيف واحباط محاولات هجرة وحجز معدات التنقيب عن الذهب.

وجاء اليوم الجمعة في بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي, يوم 09 يناير 2020، لغمين (02) وقنبلة (01) تقليدية الصنع بكل من عين الدفلى وسطيف".

وأضاف ذات المصدر، مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من جانت، تمنراست وبرج باجي مختار، أوقفت (14) شخصا من جنسيات مختلفة وحجزت (18) مولدا كهربائيا، (12) مطرقة ضغط، مضختي (02) ماء وكيسين (02) من خليط الحجارة وخام الذهب"، في حين حجز أفراد الدرك الوطني بندقية (01) صيد بسطيف. كما أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي محاولات تهريب "(9904) لترا من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف وحجزت (1000) علبة سجائر ببسكرة.

من جهة أخرى، أحبط عناصر الدرك الوطني وحرس السواحل "محاولات هجرة غير شرعية لـ (38) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الشلف، وهران وعين تيموشنت، فيما تم توقيف "(30) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بومرداس، تلمسان وخنشلة.